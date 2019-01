Cutrone regala i quarti al Milan. Esordio positivo per Paquetà

Il Milan passa ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo in casa della Sampdoria con una doppietta di Patrick Cutrone. Il 21enne del Milan è stato assolutamente il protagonista di questa vittoria perché è entrato nel primo tempo supplementare, e in 30 minuti ha segnato due gol, portando a 9 le marcature stagionali. Un vero è proprio ciclone si è abbattuto sullo stadio Luigi Ferraris, e Gattuso gongola perché i cambi sono stati finalmente decisivi. Una sostituzione che ha sbloccato i rossoneri dai soliti problemi di finalizzazione mostrati nei 90 minuti, e soprattutto nel mettere il Pipita nelle condizioni di segnare. L’attaccante argentino ha lottato per tutta la gara per ottenere palloni giocabili, ma poche volte è stato messo nelle condizioni di far male. L’unica volta in cui ha avuto un suggerimento in profondità, ha sfiorato il vantaggio con un destro uscito di pochissimo a lato. Servirebbe maggiore assistenza al numero nove argentino.

A inizio del primo tempo supplementare è entrato in campo Andrea Conti per Ignazio Abate, e probabilmente è stata la mossa più azzeccata per Gattuso perché Conti ha sfornato un assist bellissimo per l’inserimento di Patrick Cutrone. Due giovani italiani, il futuro della Nazionale italiana, il futuro del Milan. Poi è stato il turno di Calhanoglu, con una sventagliata di trenta metri ha messo Cutrone in condizione di siglare il 2-0 definitivo.

E’ stata positiva la prima partita di Lucas Paquetà con la maglia del Milan. I riflettori erano puntati tutti sul brasiliano che ha disputato una gara di personalità contro la Sampdoria, su un campo molto difficile come il Luigi Ferraris. Paquetà si è fatto trovare pronto, ha dato prova di avere buone qualità fisiche e tecniche, ha dialogato bene con i compagni di reparto a centrocampo, mentre nella ripresa ha alzato il baricentro entrando più spesso in area avversaria. La sua gara si è chiusa all’84esimo del secondo tempo, al suo posto Gattuso ha messo in campo Borini. Il Milan sorride e per il decimo anno di fila si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia.