D’Amaro: “Camarda poteva andare all’Inter. Al Milan grazie ad un osservatore”

Intervenuto a Tuttomercato Web, il primo allenatore di Francesco Camarda nel G.S.D. Afforese, Massimo D'Amaro, ha raccontato come nel 2015 è arrivato nel settore giovanile del Milan, rivelando una curiosità clamorosa.

Girava la voce che anche l'Inter avesse messo nel mirino Camarda. "Diverse squadre l'avevano monitorato ai tempi, ma quella che prima ci ha creduto, grazie anche a Giovanni Vallelonga (ex osservatore del Milan, oggi al Monza), fu proprio il Milan. Ricordo la prima volta che andammo al Vismara a fare un allenamento insieme a altri ragazzi che arrivavano da tutta la Lombardia: anche in quel caso Camarda fece la differenza".

Sul gol segnato l'altro giorno: "Non ho guardato la partita perché non era titolare, ho iniziato solo quando ho visto che era subentrato. Non pensavo segnasse perché comunque il Bologna è una squadra impegnativa. Quando all'ultimo minuto è arrivato il suo gol su calcio d'angolo ho sorriso e ho pensato: 'Te lo sei meritato'. Non l'ho ancora sentito perché è giusto che si goda prima il suo momento: lo sentirò magari nei prossimi giorni".