D'Amico (PD) attacca: "Cari Marotta e Scaroni, anche meno! Se siamo arrivati fin qui è anche per colpa delle squadre"

vedi letture

Simonetta D'Amico, consigliera del Partito Democratico, ha annunciato il suo sì alla delibera, terminando il suo intevento con un attacco a Beppe Marotta, presidente dell'Inter, e a Paolo Scaroni, presidente del Milan: "Cari Marotta e Scaroni, anche meno: se siamo arrivati fin qui, è anche per colpa delle squadre. Ci avete detto che la politica è antica. Ma siete voi antichi! Noi non facciamo sconti: il percorso dovrà essere ineccepibile in ogni sua fase".

I GIOCHI SEMBRANO FATTI

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it a Palazzo Marino per il Consiglio Comunale odierno, i giochi in aula sembrano ormai fatti: verrà votato il sì alla delibera (con due-tre emendamenti) per la cessione dello stadio di San Siro e dell’area circostante a Milan e Inter.

Si continua, comunque, a discutere con gli interventi dei consiglieri iscritti all'elenco dei parlanti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STADIO DI SAN SIRO

L'ANNUNCIO DI FORZA ITALIA

Arriva una comunicazione di Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia: “La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. È vero: è scritta male, presenta molte criticità e numerose lacune. E non possiamo condividerne il merito. Ma qui stiamo parlando della vendita di San Siro e della riqualificazione di una zona importante della città, e della possibilità di consentire a Milan e Inter di avere finalmente uno stadio di proprietà, come accade in tutte le grandi città europee. Il nostro partito non ha mai ragionato per partito preso: il presidente Berlusconi ci ha insegnato a entrare nel merito delle questioni, a guardare sempre agli interessi della comunità. Noi vogliamo favorire lo sviluppo della città, il lavoro, la rigenerazione urbana. Parliamo infatti di un investimento da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Significa occupazione, sviluppo economico, un rilancio per la città. Milano ha ambizioni internazionali e deve avere le infrastrutture adeguate per sostenerle. Per questo, oggi rivendichiamo con chiarezza la nostra scelta: Forza Italia salva Milano. Noi non voteremo sì, perché questa delibera rimane piena di limiti. Ma non voteremo nemmeno contro, perché significherebbe condannare Milano e i milanesi”.