Da ieri è operativa la Commissione per il controllo del conti dei club

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Dopodomani, 1 ottobre, inizierà l'attività e quindi ci sarà una prima fase di transizione veloce perché dovrà entrare immediatamente nella piena operatività". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi rispondendo a una domanda sulla Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche a margine del Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "Il presidente, Massimo Atelli, sta lavorando con tutta la sua squadra - spiega Abodi -, io osservo a debita distanza perché voglio garantire il massimo dell'autonomia e indipendenza come è opportuno che sia. Il rapporto con la Federcalcio e con la Federbasket è proficuo, credo che ci sia interesse da parte di tutti che questo organismo riesca a lavorare efficacemente anche con una certa tranquillità perché è una condizione indispensabile per un lavoro che deve essere terzo e indipendente". "Le funzioni della Commissione riguardano esclusivamente i controlli, perché le regole le dettano le due federazioni e le sanzioni le comminano le due federazioni - prosegue il ministro -.

Quello che dovrà fare in questa fase, per statuto è una serie di controlli sistematica che consenta anche per l'utilizzo della tecnologia di avere informazioni sempre puntuali e magari suggerendo, nel caso in cui sia necessario e si avverta l'esigenza, nuove regole alle federazioni perché possano liberamente valutarle ed eventualmente approvarle. L'obiettivo comune è rendere il sistema credibile e quindi fare in modo che i numeri siano oggettivi, trasparenti e un ultimo elemento che non sarà di secondaria importanza: questa agenzia dovrà occuparsi anche di una verifica puntuale degli assetti proprietari dei club". E su come le società stanno rispondendo, conclude: "Quando inizierà ad operare vedremo la risposta dei club, ma io sono molto fiducioso". (ANSA).