Da Milanello: a parte Thiaw e Loftus-Cheek. Walker verso il debutto nel derby

Il Milan si è allenato oggi a Milanello in vista del derby di domenica alle 18 a San Siro contro l'Inter: come riporta Sky, nemmeno oggi si sono allenati in gruppo Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, i quali hanno proseguito il loro lavoro personalizzato. Scelte di formazione quasi obbligate per Sergio Conceiçao per la sfida contro i nerazzurri: a destra ci sarà l'esordio di Walker, al centro delle difesa Pavlovic e Tomori, mentre a sinistra ci sarà Theo Hernandez.

In mezzo al campo mancherà Fofana che è squalificato e quindi ci saranno con ogni probabilità Musah, Bennacer e Reijnders. Davanti, il centravanti titolare sarà Abraham con Pulisic a destra e Leao a sinistra. Una possibile alternativa potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto a destra di Chukwueze, con Pulisic che verrebbe spostato nel ruolo di trequartista. A fare spazio al nigeriano uno tra Musah e Bennacer.