Da Napoli, Chiariello: "Il Milan la vince la sua partita e poi c'è Napoli-Milan. Se solo oggi fossimo a quattro o cinque punti dall’Inter..."

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Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sul campionato: "Se solo oggi fossimo a quattro o cinque punti dall’Inter, sarebbe tutto un altro andare. I rimpianti sono tanti, ma nove punti da recuperare in nove partite sono un miracolo. Se noi vinciamo a Cagliari e l’Inter perde a Firenze? La Fiorentina si sta riprendendo, ha bisogno di continuità, mica è salva: sta appena un passo sopra la zona salvezza. E se la Fiorentina gli fa lo scherzetto dell’anno scorso, ricordate il famoso recupero cominciato dopo diciassette minuti di gioco, con la Fiorentina che giocò con i bambini praticamente, come li avrebbe definiti Mourinho, e vinse tre a zero?

Ma quella dell’anno scorso era un’altra Inter, è vero. Ma anche quest’anno l’Inter però negli scontri diretti non va, non li vince. Quando devi tirare fuori il carattere, come ha dimostrato anche in Champions, non ce la fa. Il Bodø si poteva recuperare, altro che: lo ha dimostrato lo Sporting, che non è una squadra di primissima fascia. Noi lo abbiamo battuto, lo Sporting.

E se quest’Inter sente il fiato, non proprio sul collo ma del Napoli, a distanza di sicurezza per il momento, e domenica si ritrova a otto turni dalla fine con soli sei punti di vantaggio — sei sul Napoli ma cinque sul Milan, perché il Milan la vince in casa la sua partita — e poi c’è il Napoli-Milan, e l’Inter poi deve affrontare la Roma, altra squadra che vinse l’anno scorso a San Siro, e poi c’è l’Inter-Como…".