Da #Restateacasa a #Vacciniamocitutti? Caputo: "Quel foglio sarebbe da scrivere, ci penserò"

“Andrà tutto bene, #Restateacasa”, scrisse Francesco Caputo il 9 marzo 2020, un attimo prima che il calcio si fermasse a causa del Covid-19 e del lockdown. E oggi non ci penserebbe su due volte a cambiare quella scritta in '#Vacciniamocitutti'. "Siamo ancora dentro una pandemia, in questo momento - le parole dell'attaccante del Sassuolo a La Gazzetta dello Sport - vaccinarsi è la cosa più importante. Sarebbe da scrivere, quel foglio: ci penserò. La spinta dei tifosi è un fattore che per noi incide più di quanto si pensi: è da troppo che mancano, non è facile. Non so come, quando e quanti potranno tornare, ma è fondamentale".