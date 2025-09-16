Dal 2026 si cambia sulle soste: il calendario internazionale nel dettaglio

La FIFA cambia il calendario internazionale e le soste per le nazionali. La decisione, che dal 2026 almeno fino al 2030 porterà ad accorpare le soste di settembre e ottobre in una finestra unica, è stata infatti presa nel marzo 2023 dal Consiglio FIFA.

Dal 2025 al 2030, in particolare, il calendario internazionale sarà strutturato come di seguito

Marzo: una finestra di nove giorni con due partite .

Giugno: una finestra di nove giorni con due partite (incluse amichevoli in preparazione dei tornei finali, ove opportuno).

Fine settembre/inizio ottobre: ​​una finestra di 16 giorni e quattro partite (da introdurre a partire dal 2026, con due finestre di nove giorni e due partite da mantenere a settembre e ottobre 2025).

Novembre: una finestra di nove giorni con due partite.

In base al nuovo calendario, la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si giocherà domenica 19 luglio 2026, con il periodo di riposo obbligatorio a partire dal 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale del club il 24 maggio 2026.

Il calendario internazionale calcistico maschile e le soste nel dettaglio.

20256-14 ottobre (2 partite)10-18 novembre (2 partite)

2026

Dicembre 2025-gennaio Coppa d’Africa

23-31 marzo (2 partite)

1-9 giugno (2 partite)

11 giugno-19 luglio - Mondiali 2026

21 settembre-6 ottobre (4 partite)

9-17 novembre (2 partite)

2027

Gennaio Coppa d’Asia 2027

22-30 marzo (2 partite)

7-14 giugno (2 partite)

Giugno-luglio Gold Cup 2027

20 settembre-5 ottobre (4 partite)

8-16 novembre (2 partite)

2028

Dicembre 2027-gennaio 2028 Coppa d’Africa

20-28 marzo (2 partite)

29 maggio-6 giugno (2 partite)

Giugno-luglio Europei 2028, Copa América e Coppa d’Oceania

18 settembre-3 ottobre (4 partite)

13-21 novembre (2 partite)

2029

19-27 marzo (2 partite)

4-12 giugno (2 partite)

Giugno-luglio Gold Cup 2029

24 settembre-9 ottobre (4 partite)

12-20 novembre (2 partite)

2030

18-26 marzo (2 partite)

3-11 giugno (2 partite)

Giugno-luglio Mondiali 2030

23 settembre-8 ottobre (4 partite)

11-19 novembre (2 partite)