Garlando e le dichiarazioni dei vari Conte, Allegri, Chivu, Spalletti e Gasp: "Il gioco che impazza a fine anno è lo Scarica-Scudetto"

Nel corso del consueto appuntamento con la sua rubrica "La Sveglia" per La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato dell'avvincente corsa al tricolore di questa stagione titolando "Il Siero della verità":

"La tombola? Macché… Il gioco che impazza a fine anno è lo Scarica-scudetto. Marotta: «Il grande favorito per il titolo è il Napoli». Conte: «Per rosa e monte ingaggi, Inter , Milan e Juve fanno corsa a parte». Allegri:«L ’obiettivo del Milan è tornare in Champions. Difficile». Spalletti: «Possiamo essere primi, solo se le altre non giocano». Gasperini: «Come valore, siamo sotto a Inter, Napoli, Milan e Juve». Lo pensano davvero? No, giocano. Fatevi prestare da James Bond un po’ di Pentothal, il siero della verità, e otterrete queste risposte. Marotta: «Siamo ingiocabili. Abbiamo il blocco della Nazionale e il capocannoniere del torneo, Lautaro. Conte continuerà a leggerci la targa». Conte: «Il Milan l’ho sculacciato a Riad, Inter, Juve e Roma in campionato. Hojlund è il fuoco del Vesuvio e presto mi tornano Lukaku, Anguissa, De Bruyne. Amma faticà per nasconderci. A5ain». Allegri: «Mentre noi ci alleniamo, gli altri si stancano e si rompono in coppa. Nkunku ha cominciato a gonfiare palloncini, sono arrivati i gol del tedescone, ma lo scudetto lo vinco in difesa, di corto muso, alla Minnesota: blocco basso e me la spasso. Poi grande festa all’ippodromo di San Siro». Spalletti: «Il più forte ce l’ho io: Yildiz. E vedrete ‘Zeppetta’ Zhegrova… Sembra che io abbia trovato l’elitropia nel Mugnone, la pietra del Boccaccio che rende invisibili: nessuno mi considera. Ma, alla fine, li beffo tutti: sono di Certaldo». Gasp: « Trigoria fa rima con Zingonia: ora tutti sgobbano, tutti pressano. Datemi due attac- canti veri e incendio l’Urbe più di Nerone. Caput mundi!». Fidatevi, la pensano così".