Nkunku via dopo sei mesi? Una situazione simile al Milan è già successa in passato

di Lorenzo De Angelis

Qualora Christopher Nkunku dovesse cedere alle avance del Fenerbahce il Milan lascerebbe partire l'acquisto di punta della sua estate dopo appena 6 mesi. Il club rossonero non è però nuovo a ribaltoni del genere, visto già in passato è successo che acquisti onerosi ed importanti del genere andassero via dopo pochissimo tempo. 

Nel recente passato ci sono i casi di Gonzalo HIguain e Fernando Torres, così come quello di Alvaro Morata la scorso anno. In tutte e tre i casi gli attaccanti sono arrivati in estate salvo poi andare via nel successivo calciomercato invernale, un po' come successo anche con Christian Vieri nel 2005. 