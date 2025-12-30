Pjanic: "Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto: chi ce l'ha se lo tiene stretto"

L'impatto di Massimiliano Allegri è sotto gli occhi di tutti: pur con una rosa corta e carente in alcuni reparti, il tecnico rossonero fino a questo momento ha portato la squadra rossonera al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla vetta e con una sola sconfitta patita in campionato. Nell'intervista concessa questa mattina a Tuttosport, Miralem Pjanic, ex giocatore di Max, ha parlato così del suo vecchio allenatore e di come sta riportando in alto il Diavolo.

Il commento di Miralem Pjanic su Max Allegri: "Mi aspettavo questo impatto di Allegri? Ne ero sicuro. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e rendere al massimo le squadre che allena. È un grande allenatore e chi ce l’ha, se lo tiene stretto. La Juve ha fatto male a lasciarselo scappare? Dopo otto anni forse il ciclo in bianconero era ormai finito, ma il valore di Max non si discute. Adesso però con Spalletti la Juve è in buone mani".