Il Milan chiude al quarto posto la classifica dell'anno solare 2025
L'anno solare 2025 si avvia alla sua conclusione: la prossima giornata del campionato di Serie A Enilive, la diciottesima nonché penultima del girone di andata, si svolgerà direttamente nell'anno nuovo. Sarà tra l'altro il Milan ad aprire le danze in casa del Cagliari, venerdì 2 gennaio nell'anticipo del turno. È giunto il momento, dunque, di stilare la classifica generale dell'anno solare che vede al primo posto, forse un po' a sorpresa, la Roma. Per il Milan c'è un quarto posto con 68 punti, a fronte di 59 gol fatti e 39 subiti.
LA CLASSIFICA DI SERIE A DELL'ANNO SOLARE 2025
Roma 79
Inter 74
Napoli 72
Milan 68
Juventus 67
Bologna 59
Atalanta 55
Como 55
Lazio 53
Torino 44
Fiorentina 42
Udinese 41
Genoa 38
Cagliari 37
Lecce 34
Parma 32
Hellas Verona 31
Sassuolo 21
Cremonese 21
Venezia 16
Empoli 12
Pisa 11
Monza 8
