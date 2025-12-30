Cagliari, piccolo intervento al ginocchio per Folorunsho: salta il Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita da Pier Paolo Mariani nella clinica Villa Stuart di Roma. I tempi di recupero non vengono stravolti: poco più di una settimana rispetto a quanto era stato previsto inizialmente, circa un mese.

Il giocatore rossoblù si era infortunato lo scorso 21 dicembre nella gara casalinga contro il Pisa in occasione del gol del pareggio: Folorunsho, dopo il colpo di testa vincente, sullo slancio era finito contro il palo sbattendo la gamba. L'ex Verona, Napoli e Fiorentina potrebbe rientrare in campo proprio per la gara del 24 gennaio al Franchi contro i viola. Il calciatore proseguirà come da programma il suo iter riabilitativo. (ANSA).