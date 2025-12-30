Marinozzi: "La cosa che mi colpisce del Milan è l'incapacità di recuperare velocemente il pallone"

Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi del nostro campionato nel corso del fine settimana. Tra i video del suo canale YouTube ce ne è uno dedicato anche alla vittoria del Milan sull'Hellas Verona per 3-0, domenica a San Siro all'orario di pranzo. Di seguito viene riportato un estratto delle sue dichiarazioni di commento.

Le parole di Marinozzi sui margini di miglioramento rossoneri: "Il problema principale del Milan, domenica, è stato ancora una volta la capacità di recuperare velocemente il pallone. Un po’ di situazioni si sono verificate nel primo tempo, mal giocato, contro il Verona. La cosa che mi colpisce del Milan è l’incapacità di recuperare velocemente il pallone, anche se si trovava davanti la squadra con la percentuale più bassa di possesso palla del campionato. In un paio di situazioni il Milan prova a essere aggressivo, in una zona centrale, ma lo fa sempre in maniera sfilacciata e non connessa. Se pressano in tre o quattro e gli altri stanno bloccati dietro, gli avversari il giocatore libero lo trovano… Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minut".