Open VAR, Rocchi non ha dubbi: "Rigore chiaro per il Milan"

Presente negli stadi di DAZN in occasione di Open VAR, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così il rigore concesso al Milan contro l'Hellas Verona per un fallo su Nkunku: "Per noi è un rigore chiaro al 100%. E' stato molto bravo l'arbitro a darlo dal campo, Fabbri ha fatto un'ottima prestazione. Il fatto che lo abbia dato l'arbitro dal campo è un bel messaggio. Questo è un rigore da dare anche al VAR, ma a noi interessa di più che questi rigori li diano gli arbitri in campo perchè ha molto più valore che dopo una revisione".

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.