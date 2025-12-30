Settore giovanile, il resconto del 2025 di Under 16 e Under 15

Il Milan ha pubblicato il resoconto dell'attività agonistica di quattro squadre del settore giovanile, sul proprio sito ufficiale. I recap, squadra per squadra, di Under 18,17,16 e 15.

Il resoconto del Milan sull'Under 16 e 15: "Chiudiamo la carrellata con due squadre dal "calendario comune", l'Under 16 e l'Under 15. Le squadre di Parolo e Cresta chiudono il 2025 in vetta ai rispettivi gironi di categoria, con un ottimo ruolino di marcia: per i primi 32 punti in 12 giornate (10 vittorie e 2 pareggi), con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda e Donato Di Nicola miglior marcatore con 9 reti. Per i secondi i punti sono 25 (8 successi, 1 pari e 2 ko), a +1 sulla prima inseguitrice e ottimi numeri in quanto ad attacco (25 gol fatti) e difesa (7 subiti), dato che nessuno nel Girone B ha sinora fatto meglio".