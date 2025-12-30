F.Galli in vista di Cagliari: "Mi aspetto il solito Milan: avvio guardingo e secondo tempo in cui proverà a imporre il gioco"

vedi letture

Il Milan e il Cagliari saranno le prime squadre del campionato di Serie A Enilive a scendere in campo nel 2026, il nuovo anno. I rossoneri saranno ospiti all'Unipol Domus Arena in Sardegna venerdì 2 gennaio alle ore 20.45 per anticipare e aprire la penultima giornata del girone di andata, la diciottesima. Per presentare la sfida i colleghi di Tuttocagliari.net hanno intervistato un'ex bandiera rossonera, sia da giocatore che da dirigente del settore giovanile, come Filippo Galli. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Filippo Galli su cosa si aspetta dal Milan venerdì: "Mi aspetto il solito Milan: a un avvio di partita guardingo e prudente farà seguito un secondo tempo in cui il Diavolo proverà a fare la partita e ad imporre il proprio gioco. Anche se sappiamo che la squadra di Allegri di solito tende a tenere un baricentro piuttosto basso. Non a caso contro il Verona abbiamo assistito a un primo tempo bloccato e avaro di emozioni. Il gol trovato da Pulisic a pochi istanti dall’intervallo ha spostato improvvisamente gli equilibri del match".