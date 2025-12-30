MN - Abrahams: "Il West Ham ha preso più di 50 attaccanti e nessuno di loro è stato un successo"

In esclusiva per MilanNews.it il famoso giornalista di TalkSport Radio Ian Abrahams ha rilasciato un intervista al collega Alessandro Schiavone. Considerato una delle voci più influenti oltremanica oltre ad essere tifosissimo del West Ham con lui abbiamo parlato del nuovo arrivato in casa rossonero Niclas Füllkrug.

Il commento di Abrahams sulla storia del West Ham con gli attaccanti: "La storia recente del West Ham racconta che un certo Scamacca, che aveva caratteristiche simili a Füllkrug, andò subito in gol come il nuovo attaccante rossonero prima di svanire nel nulla. Gianluca qui è stato un fallimento. Sebastien Haller, attaccante di grande fama internazionale quando firmò per il West Ham e preso per tanti soldi, anche lui fallì qui. Entrambi poi sono tornati a segnare gol a valanga una volta lasciato il West Ham. Per non evocare Simone Zaza, giocatore assolutamente inutile ai tempi di Londra. E a questi ci aggiungo Jonathan Calleri, Marouane Chamakh... altri flop. Il West Ham dai tempi di Zamora, Harewood e Ashton ha preso più di 50 attaccanti e nessuno di loro è stato un successo. Non so quale sia il motivo ma se ciascuno ha fallito il problema forse è il West Ham o lo stile di gioco".

Lei personalmente cosa pensa di Fülle?

"Per me non è un buon giocatore. Ma devo anche dire che per colpa degli infortuni l'ho visto giocare poche volte. Ventinove in tutto...".