Passerini: "Se l'arrivo di Fullkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, è già qualcosa"
Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera che segue come inviato il Milan, è stato ospite nel pomeriggio di lunedì alla trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24. Il collega ha parlato in particolare delle strategie di mercato rossonero, con un focus sulla situazione Nkunku-Fullkrug ma anche con un accenno al possibile arrivo di un difensore.
Le parole di Carlos Passerini sul momento del Milan: "Se l'arrivo di Fulkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa. Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere, a gennaio il Milan non può spendere perchè quest'anno non ha Champions e non vuole tornare in rosso"
🎙️@carlitospass: "Se l'arrivo di #Fulkrug è servito a dare una svegliata a #Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa. Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere, a gennaio il #Milan non può spendere perchè quest'anno non ha Champions e non vuole tornare in rosso"— Tutti Convocati (@tutticonvocati) December 29, 2025
