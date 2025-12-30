Bazzani: "La squadra vuole bene a Nkunku, e la consegna del rigore lo conferma"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma di DAZN "4-2-3-1", Fabio Bazzani è intervenuto sul Milan soffermandosi in modo particolare sulla doppietta di Nkunku:

"La cosa bella di ieri (domenica, ndr) che Nkunku si deve portare oltre all'essersi sbloccato è che c'è una squadra che gli ha consegnato il rigore. Questo cosa vuol dire: durante la settimana, nonostante tutte le difficoltà, il giocatore si allena bene, ha gli atteggiamenti giusti e la squadra gli vuole bene e ieri gli ha consegnato la possibilità di sbloccarsi. Gli togli i pensieri negativi, quindi cerchi di togliergli la negatività dandogli fiducia, facendogli capire che i colpi li ha stimolandogli durante l'allenamento. Non gli fai perdere la convinzione e la sicurezza che nei mezzi che ha nonostante il momento di calo".