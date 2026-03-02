Calamai: "Solo l'Inter potrebbe rimettere in corsa il Milan"

vedi letture

Luca Calamai nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com ha parlato dell'Inter che ha messo in ghiaccio lo Scudetto e ha citato di conseguenza anche il Milan. Le sue parole: "Missione compiuta. In Italia l'Inter è di un altro pianeta. La squadra di Chivu prova a dimenticare la delusione patita con il Bode ribadendo la sua superiorità in campionato. L'ultima vittima è il generoso Genoa di De Rossi. La squadra nerazzurra ha lo scudetto in pugno. Quando alza i giri del motore trova con grande facilità la via del gol. Anche senza Lautaro. Anche senza i colpi del talento Pio Esposito. Il segnale è chiaro: Barella e compagni hanno il titolo in pugno. Solo loro potrebbero rimettere in corsa il Milan. Ma non è questa l'aria".

Conclude il suo pensiero Calamai: "Diverso il discorso guardando al futuro in Champions. Per tornare a essere candidati credibili al successo in Champions servirà nuova qualità. Serviranno nuove stelle. II presidente Marotta stavolta potrebbe avere qualche soldo in più da spendere. Il primo passo sarà valutare il lavoro fatto da Chivu. Capire se il giovane tecnico ha le armi giuste per portare l'Inter in cima alla Champions. Vedremo cosa deciderà Marotta".