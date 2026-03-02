Pistocchi critica: "Difficile distinguere la squadra che lottava per non retrocedere da quella che lottava per la Champions"

Dopo al sconfitta contro il Parma, la seconda in questo campionato, il Milan è tornato a vincere contro la Cremonese in trasferta. I rossoneri hanno vinto 0-2, segnando solamente nel finale: va detto che la squadra di Allegri ha creato molto, pur giocando non sempre in maniera brillante e prestando talvolta il fianco alle ripartenze grigiorosse, tanto che il dato sugli xG (expected goals) è il più alto della stagione. Eppure c'è chi non è convinto dal gioco rossonero, come il giornalista Maurizio Pistocchi che su X ha commentato con qualche perplessità la prestazione dei ragazzi di Allegri.

La critica di Pistocchi al gioco del Milan: "Il Milan, dopo aver sbagliato tutto il possibile nel 1°tempo, nel finale passa a Cremona con un gol di naso di Pavlovic e raddoppio in contropiede di Leao. Con questa vittoria Allegri si conferma saldo al 2° posto e può pensare al derby con più serenità. Il progresso in classifica rispetto allo scorso anno -16 vittorie 9 pareggi 2 sconfitte, +16 punti - è notevole. Ma rimane un problema: per chi avesse visto la partita sarebbe stato difficile distinguere la squadra che lottava per non retrocedere da quella che lottava per la Champions. Il gioco è un problema, e se ti chiami Milan, la squadra italiana che ha rivoluzionato il calcio europeo è un grosso problema"