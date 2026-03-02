Pulisic a secco di gol, Di Canio: "E' arrabbiato, lo capisco. Quando ti fai un mazzo così e vedi Leao che non ti aiuta..".

vedi letture

Paolo Di Canio, ex attaccante oggi noto volto di Sky Calcio Club ha commentato così la situazione senza gol di Christian Pulisic al Milan. Questo un breve estratto delle sue parole:

"Sinceramente? Capisco Pulisic che esce dal campo arrabbiato, quando sei in un gruppo così, lavori bene, sei importante e ti fai un mazzo così ma vedi un giocatore come Leao che non fa quello che fai te, ti arrabbi, ci sta è normale, è umano. Perché sappiamo tutti quanto sia determinante Pulisic in questa squadra..”.

LE PAROLE DI ALLEGRI A DAZN

"Champions? È ancora molto lunga, sembra corta quando si è lì perché ti viene un po’ di affanno. Ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato. Cambio modulo? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga..".