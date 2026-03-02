Ordine non ha dubbi: "Il problema del Milan è il centravanti"
Presente negli studi di Pressing per commentare la 27^ giornata di Serie A, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole sul Milan di Max Allegri che con la vittoria di Cremona ha consolidato il secondo posto in classifica: "Il problema del Milan è il centravanti. Fullkrug sta facendo il suo, ma non mi aspetto di più. è questo quello che può dare. L'ultimo centravanti che si è visto è stato Giroud. Leao non ha l'istinto del killer, o ce l'hai o non ce l'hai".
Di seguito il tabellino della partita Cremonese-Milan 0-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive.
IL TABELLINO
CREMONESE-MILAN 0-2
Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)
LE FORMAZIONI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Massa della sezione di Imperia
Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)
Recupero: 1' 1T; 5' 2T
