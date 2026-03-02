Pellegatti soddisfatto: “Creato occasioni e concesso quasi niente. Diffidati pericolo scampato”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la partita vinta dai rossoneri per 2-0 contro la Cremonese. Queste le sue parole:

"Non solo sono gli altri a realizzare gol all'ultimo minuto, il Milan negli ultimi 6 minuti chiude una partita con la Cremonese che meritava di vincere, mai come nelle ultime occasioni. Il Milan ha avuto 4-5 palle gol nel primo tempo, nel secondo tempo 2-3, poi alla fine è riuscito a chiudere la partita. A livello di gioco è stato il solito Milan, con i suoi ritmi, le sue possibilità, senza lasciare alcuna chance alla squadra di Nicola. Ha continuato a macinare gioco, a cambiare schemi, è stato bravo Allegri che ha compiuto il capolavoro di esperienza nel finale. Fofana ha giocato molto bene, un bel rientro. Saelemaekers ha duellato con Massa che non gli ha dato una punizione. Per il discorso diffidati è andata bene, non ci sono stati motivi per ammonirli. Era un pericolo che abbiamo scampato"