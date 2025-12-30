MN - Abrahams: "Fullkrug è stato 'ammazzato' dagli infortuni"

In esclusiva per MilanNews.it il famoso giornalista di TalkSport Radio Ian Abrahams ha rilasciato un intervista al collega Alessandro Schiavone. Considerato una delle voci più influenti oltremanica oltre ad essere tifosissimo del West Ham con lui abbiamo parlato del nuovo arrivato in casa rossonero Niclas Füllkrug. Un estratto delle sue dichiarazioni

Verrà ricordato come un flop degli Hammers?

"Io credo che il West Ham non era il giusto club per lui. E poi è stato 'ammazzato' dagli infortuni. Era dura per lui far vedere le sue qualità qui visto che passava tanto tempo ai box. Chiunque avrebbe pagato un astinenza dal campo così lunga. Poi c'è da dire che gli infortuni non erano mica colpa sua ma tante volte non è stato convocabile... e ogni allenatore ha bisogno di poter contare sui suoi giocatori tutto il tempo. Il suo sostituto era Danny Ings che aveva gli stessi problemi con gli infortuni. Magari in Italia potrà usufruire di più cross e di una salute fisica accettabile. E poi...".