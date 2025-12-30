Lega Serie B e Ministero del Turismo insieme per promuovere le eccellenze del Paese

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Proseguirà anche per il girone di ritorno l'impegno della Serie B nel promuovere le eccellenze culturali, imprenditoriali e naturalistiche del Paese attraverso le partite del campionato. Insieme al Ministero del Turismo, con il progetto "Dallo Stadio all'Italia. In campo, la Bellezza" si realizzano più linee di azione integrate e complementari. Il campionato. sottolinea la Lega B, diviene l'ecosistema ideale per raccontare e diffondere le eccellenze locali attraverso i propri eventi, trasformando ogni partita in un'occasione per mettere in risalto l'identità e le bellezze delle città d'Italia. "La promozione dei territori attraverso lo sport è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico - spiega la ministra del Turismo, Daniela Santanchè -. 'Dallo Stadio all'Italia' rappresenta un'importante opportunità per connettere i tifosi alle bellezze delle nostre città, specialmente quelle meno conosciute, trasformando ogni partita in un viaggio di scoperta. Siamo convinti che lo sport possa essere un potente veicolo di attrazione turistica, capace di attrarre visitatori e promuovere l'autenticità del Made in Italy".

'Il calcio è un potente strumento per la promozione del turismo e veicolo di marketing territoriale - afferma il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin -. Eventi sportivi, come partite e ritiri delle squadre, attirano visitatori e creano opportunità di crescita economica e culturale per le località coinvolte. Non si tratta solo di un'opportunità, ma piuttosto di un dovere per le istituzioni sportive lavorare e cogliere al meglio ciò che il nostro sport è in grado di generare. Ringraziamo il Ministero del Turismo per averci dato la possibilità di costruire qualcosa insieme, unire le nostre forze significa dare ancora maggiore incisività ai progetti'- Il progetto si articola in più linee di azione integrate e complementari: dalla produzione di contenuti video esclusivi per celebrare le città della Serie B (sottotitolati in inglese), fino ad attività di visibilità in tutti gli stadi, azioni di digital advertising e pubblicazioni a mezzo stampa. (ANSA).