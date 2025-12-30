Marinozzi: "Modric ancora una volta fondamentale per il Milan"

Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi del nostro campionato nel corso del fine settimana. Tra i video del suo canale YouTube ce ne è uno dedicato anche alla vittoria del Milan sull'Hellas Verona per 3-0, domenica a San Siro all'orario di pranzo. Di seguito viene riportato un estratto delle sue dichiarazioni di commento.

Le parole di Marinozzi su Luka Modric: "Ancora una volta Modric diventa fondamentale per il Milan. Nel primo tempo non mi era piaciuto: si muoveva troppo e non serviva. Mi è piaciuta però tantissimo la sua leadership, quella che l’anno scorso mancava nel Milan: nell’episodio del calcio di rigore è Modric ad andare da Pulisic e a consigliare di lasciare quel pallone a Nkunku visto che il francese se la sentiva. Ancora più bello è quando Modric calcia va vicinissimo al gol e poi segna Nkunku, con il croato che esulta felicissimo: in tantissimi episodi simili il giocatore che va vicino al gol un po’ di amaro ce l’ha, lui no".