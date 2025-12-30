Rocchi: "Lo scontro Svilar-Ostigard in Roma-Genoa? Era rigore"
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Questo per noi è rigore, perché è vero che Svilar cerca il pallone, ma è in ritardo, trovando il viso di Ostigard. Da regolamento è punibile con un penalty". Lo chiarisce Gianluca Rocchi a Open Var, analizzando lo scontro di ieri sera in Roma-Genoa, avvenuto al termine del primo tempo quando il risultato era sul 3-0 per i giallorossi. L'arbitro Di Bello non aveva assegnato rigore, trovando conferma, seppur sbagliando, in Var e Avar. Lo spiega il designatore arbitrale della Can durante il format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio. (ANSA).
