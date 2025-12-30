Vitinha dominante nel 2025: "Iniesta e Modric hanno segnato il mio modo di vedere il calcio"
Vitinha, centrocampista del PSG, è stato senza dubbio il miglior centrocampista della passata stagione, coronata da una vittoria meravigliosa in Champions League in finale contro l'Inter, demolita per 5-0. Il campione portoghese è stato recentemente intervistato da Marca ed è tornato non solo sul suo ultimo anno ma anche sui modelli del suo gioco.
Vitinha sui giocatori a cui si ispira: "Senza dubbio Iniesta è stato il mio modello principale, un esempio di eleganza e intelligenza tattica. E poi Luka Modric, ovviamente. Questi due giocatori hanno segnato il mio modo di vedere il calcio".
Vitinha sulla scorsa stagione ricca di successi con PSG e Portogallo: "Possiamo parlare di una stagione perfetta? Quasi. Peccato per la Coppa del Mondo per club che ci è sfuggita, ma il 2025 è stato un anno eccezionale. Ora dobbiamo continuare su questa strada, puntare ancora più in alto e se possibile, midliorare i sei trofei conquistati".
