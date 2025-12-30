MN - Abrahams: "Fullkrug numero nove vecchio stampo: lo stile del West Ham non era ideale per lui"

In esclusiva per MilanNews.it il famoso giornalista di TalkSport Radio Ian Abrahams ha rilasciato un intervista al collega Alessandro Schiavone. Considerato una delle voci più influenti oltremanica oltre ad essere tifosissimo del West Ham con lui abbiamo parlato del nuovo arrivato in casa rossonero Niclas Füllkrug. Un estratto delle sue dichiarazioni

Ian, come mai Füllkrug è stato un fallimento al West Ham?

"Innanzitutto, il gioco del West Ham non era adatto a lui. Io non penso che ci siano molti club in Premier League che si sposerebbero con le sue caratteristiche. Lui è un numero nove vecchio stampo, forte fisicamente che ha bisogno di ricevere palle gol per segnare. Il modo in cui si gioca a calcio in Inghilterra non si addice al suo modo personale di giocare . Lui è fortissimo spalle alla porta e a far salire la squadra. Questo vale anche per Haaland che è la cosa più simile che ci sia a un numero 9 classico. Lo stile di gioco del West Ham non era ideale per Niclas. Ma eccezion fatta per Arnautovic e Antonio che erano due ali impiegate come falsi 9, il West Ham non ha avuto grande successo con gli attaccanti dai tempi di Marlon Harewood (2007, ndr), Bobby Zamora (2008, ndr) e Dean Ashton (2009, ndr). Stiamo parlando di tanti anni fa".