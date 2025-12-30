Rocchi: "Se qualcuno non crede alla buona fede degli arbitri, io lascio domani"

Oggi alle 16:10
di Francesco Finulli
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio".

Così Gianluca Rocchi, designatore Can, durante Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio, commenta la lettera di proteste alla Lega di A della Lazio dopo le polemiche per il gol del pari dell'Udinese.

"Il nostro obiettivo - prosegue - è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi incazzo". (ANSA).