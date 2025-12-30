Rocchi: "Il gol di Davis per me è buono. Va chiarita la norma sull'immediatezza"

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Per il designatore della Can, Gianluca Rocchi, il gol del pareggio di Davis in Udinese-Lazio è "una rete buona". "Lo dico da persona a cui piace il calcio - prosegue Rocchi durante Open Var su Dazn -. Non puoi annullare dei gol del genere, soprattutto quando uno tocca il pallone con un braccio chiuso o comunque in un modo totalmente fortuito come questo". Poi analizza il tema dell'immediatezza con il quale arriva il gol dopo il tocco di mano: "Qui da arbitro dico che è una regola su cui sicuramente va fatta chiarezza e me ne assumo la responsabilità, perché poi alle persone dobbiamo dare risposte che siano il più oggettive possibile.

È chiaro che in questo momento questo avverbio 'immediatamente' ci mette un pochino in difficoltà e io oggi ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato, perché se io vado a vedere l'immediatezza in questo caso non c'è. Il giocatore recupera la palla con un tocco di mano sì, ma fa quattro dribbling di fronte a sé, pertanto se mi chiedete se c'è immediatezza, questa non può esserla mai. Al tempo stesso dico, anche molto sinceramente, che, se io da fuori devo capire, e non sono un arbitro, qual è la decisione corretta faccio fatica". (ANSA).