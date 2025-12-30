Abisso arbitro di Cagliari-Milan: sarà il dodicesimo incrocio con i rossoneri

Rosario Abisso, arbitro della sezione di Palermo, è stato designato per dirigere la prima gara di Serie A Enilive del 2026, quella che si disputerà all'Unipol Domus Arena tra Cagliari e Milan il prossimo venerdì 2 gennaio alle ore 20.45. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barone, dal quarto uomo Marchetti e soprattutto dai varisti Camplone e Di Bello.

Tra Abisso e il Milan sarà il dodicesimo incrocio complessivo. Il bilancio è in favore della squadra rossonera che, negli 11 precedenti, ha ottenuto 7 vittorie, due sconfitte e due pareggi. L'ultimissima volta risale al gennaio della passata stagione quando i rossoneri di Sergio Conceiçao sconfissero il Parma per 3-2 a San Siro con una rimonta folle nei minuti finali.

La particolarità è che delle dodici partite arbitrate al Milan in carriera, questa sarà la quinta contro il Cagliari in Sardegna: nei 4 precedenti sull'isola una sconfitta, un pareggio e due vittorie rossonere. In generale il Cagliari è la squadra che Abisso ha arbitrato più volte in carriera: 18 precedenti, con il Milan arriverà la 19esima partita. Il bilancio recita: 10 vittorie sarde, 2 pareggi e 6 sconfitte.