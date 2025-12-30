Serie A Women, i numeri del 2025: il miglior attacco è quello del Milan

Si sta per concludere il 2025 e il sito della FIGC ha pubblicato alcuni numeri nell'anno solare della Serie A Women: "La Serie A Women è pronta a riaccendere i motori. A breve si aprirà il 2026, che per il calcio femminile italiano inizierà a Pescara con la Supercoppa Women tra Juventus e Roma; una settimana dopo sarà di nuovo il momento del campionato, con le ultime due giornate del girone di andata.

Dai numeri dell’anno solare che si sta per chiudere, è la Lazio la squadra che ha collezionato più punti e vinto più partite nel 2025, rispettivamente 46 e 15, con il Milan che è invece stato il miglior attacco con 48 gol.

La Roma, capolista in questa Serie A Women, spicca per tiri totali (374) e nello specchio (128); la squadra con l’età media più giovane è stata invece il Napoli Women (24 anni e 99 giorni).

RECORD INDIVIDUALI

C’è una calciatrice della Lazio anche in testa alla classifica delle bomber del 2025: Martina Piemonte ha realizzato 21 gol, con sei marcature multiple (cinque doppiette e un poker). Ma la Serie A Women ha esaltato tante campionesse: da Manuela Giugliano – unica centrocampista in doppia cifra – a Ivana Andres e Julie Piga, giocatrici con più passaggi riusciti, fino a Cecilia Runarsdottir, portiere che ha collezionato più clean sheet nel 2025, ben otto.

GIOVANI

Il 2026 è pronto a mettere in mostra tanti talenti, che già nell’anno che stiamo salutando si sono affacciati alla Serie A Women. Le 2009 Giulia Guerzoni (Sassuolo) e Gioia Livignani (Lazio) sono le più giovani ad aver debuttato in Serie A; Gabriella Langella (Napoli Women) la più giovane a essere entrata in campo in almeno 10 partite. Il gol più giovane è stato quello della 2007 Karen Appiah (Milan) a Napoli il 6 dicembre; Giulia Dragoni (Roma) e Zara Kramzar (Como Women) le uniche nate dal 2005 in più ad aver realizzato almeno cinque reti. Chi saranno le prossime stelle?".