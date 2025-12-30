Anche il Milan sulle tracce di Amorim: "Ogni atleta sogna i massimi livelli ma sono concentrato sull'Alverca"

vedi letture

Il giovane centrocampista Alexsandro Amorim, classe 2005 brasiliano che da quest'estate gioca nella massima serie portoghese nelle fila dell'Alverca, è stato indicato in questi giorni come possibile obiettivo del Milan e di altri club europei, come il Bologna, squadre francesi, olandesi e top club lusitani. A riportarlo è la testata Record che ha riferito come nell'ultimo weekend ad assistere alla gara del piccolo club portoghese ci fossero alcuni osservatori tra cui quello del Milan e quello del City Group.

Nonostante la sconfitta per 4-1 contro l'Estoril, il giovane Amorim ha segnato il gol della bandiera e al termine della gara è stato intervistato anche sul proprio futuro, alla luce dei tanti club di rilievo che sarebbero sulle sue tracce. Queste le dichiarazioni del brasiliano raccolte da Record: "È chiaro che ogni atleta sogna di giocare ai massimi livelli, ma oggi sono concentrato sull’Alverca e sull’obiettivo della permanenza. È per questo che lavoro ogni giorno e la maglia per cui lotto è quella dell’Alverca"