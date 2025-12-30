Borghi: "Ho visto un Milan concentrato al di là delle difficoltà della prima parte"

Come di consueto al termine della giornata di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi è intervenuto sul suo canale YouTube per offrire il proprio commento generale al turno di campionato che si è disputato nell'ultimo fine settimana. Tra i temi del suo video, ovviamente, anche la vittoria del Milan per 3-0 ai danni dell'Hellas Verona a San Siro, condita dal solito gol di Pulisic ma soprattutto dalla doppietta di Christopher Nkunku che finalmente si è sbloccato in A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Borghi sulle vittorie nella vittoria del Milan: "Il Milan oltre a sbloccare la partita, nel finale di tempo, ha potuto sbloccare un po’ di cose che lo avevano frenato negli ultimi tempi. Ha sbloccato il fatto di vincere con le cosiddette piccole: ho visto una partita concentrata al di là delle difficoltà della prima parte. La rosa ha capito la necessità di agire in questi termini per avere un passo da altissima classifica. Ha sbloccato il fatto di non prendere gol. E soprattutto il Milan ha sbloccato Nkunku".