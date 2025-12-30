Serie A, tutte le designazione della 18ª giornata: Fabbri, Massa e Guida per i big match
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 2 a domenica 4 gennaio.
CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO – UDINESE h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA – PISA h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO – PARMA h. 15.00
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LECCE h. 18.00
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA – ROMA h. 20.45
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan