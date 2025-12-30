Pulisic decisivo, Marinozzi: "Ancora una volta l'assenza di Leao non si è fatta sentire"
Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi del nostro campionato nel corso del fine settimana. Tra i video del suo canale YouTube ce ne è uno dedicato anche alla vittoria del Milan sull'Hellas Verona per 3-0, domenica a San Siro all'orario di pranzo. Di seguito viene riportato un estratto delle sue dichiarazioni di commento.
Le parole di Marinozzi sull'efficacia di Christian Pulisic: "Ancora una volta l'assenza di Leao non si è fatta sentire più di tanto, un giocatore che mi piace tanto e che sposta moltissimo gli equilibri. Ma un rendimento così costante di Pulisic fa sì che anche l'assenza prolungata di altri giocatori offensivi venga notata meno. Mi riferisco anche a Gimenez".
