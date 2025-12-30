Marinozzi su Milan-Verona: "L'episodio è il gol da palla inattiva, un aspetto che manca al Milan"

Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi del nostro campionato nel corso del fine settimana. Tra i video del suo canale YouTube ce ne è uno dedicato anche alla vittoria del Milan sull'Hellas Verona per 3-0, domenica a San Siro all'orario di pranzo. Di seguito viene riportato un estratto delle sue dichiarazioni di commento.

Le parole di Andrea Marinozzi sul gol di Pulisic che ha sbloccato la gara con il Verona: "L’episodio è il gol da palla inattiva, un aspetto che manca al Milan. I rossoneri hanno ottimi numeri per quanto riguarda la produzione offensiva e le opportunità concesse, tranne per le palle inattive in cui concede tanto rispetto ai top club e crea meno rispetto alle squadre di vertice. Con l’inserimento di Loftus-Cheek nell’undici titolare, aumenta la pericolosità. L’episodio cambia la partita e il Verona crolla psicologicamente. Non a caso a segnare è Christian Pulisic".