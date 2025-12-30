Marinozzi: "Vediamo se questi due gol permetteranno a Nkunku di essere più sicuro"

Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi del nostro campionato nel corso del fine settimana. Tra i video del suo canale YouTube ce ne è uno dedicato anche alla vittoria del Milan sull'Hellas Verona per 3-0, domenica a San Siro all'orario di pranzo. Di seguito viene riportato un estratto delle sue dichiarazioni di commento.

Marinozzi su Christopher Nkunku: "Nkunku riesce a prendersi la scena anche se prima del calcio di rigore non mi era piaciuto. Manca un po’ di sicurezza a questo ragazzo e vediamo se questi due gol gli permetteranno di essere più sicuro: di gestire il pallone per incidere e non per non sbagliare, un confine sottile. Credo che possa essere più leggero ora nel gestire il pallone e dimostrare la sua forza mostrata in Germania con il Lipsia".