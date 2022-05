Dal 28 maggio 2003 al 28 maggio 2022, un solo nome: Re Carlo

© foto di Federico Titone

Esattamente diciannove anni fa, il 28 maggio 2003, all'Old Trafford di Manchester, il Milan alzava la sua sesta Champions League. Ed in panchina c'era Carlo Ancelotti (prima volta). Lo stesso giorno, quest'anno, a Parigi, sempre Re Carlo ha ottenuto, come direbbero in Spagna, la "Cuarta" nella propria carriera. Non servono altre parole per descrivere la sua grandezza. Un legame indissolubile tra lui e questa competizione.