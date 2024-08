Dall'estero, Füllkrug sempre più vicino al West Ham

La trattativa per Niclas Füllkrug in Premier League entra nel vivo. L'attaccante 31enne tedesco che era finito in orbita Milan come secondo rinforzo in attacco dopo Morata da giorni ormai sta ricevendo il corteggiamento serrato di un club inglese, determinato ad ingaggiare il centravanti del Borussia Dortmund. E secondo gli aggiornamenti delle ultime ore, qualcosa di concreto si sta muovendo.

L'indiscrezione

Stando a quanto rivelato da Sky Sports DE, la dirigenza del BVB ha deciso di concedere un piccolo sconto al West Ham e chiedere 30 milioni in tutto in cambio di Füllkrug. Affare che si potrebbe chiudere anche in 25 milioni più 5 di bonus. Nel ritiro di Bad Ragaz è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo Lars Ricken, l'allenatore Nuri Sahin e il direttore sportivo Sebastian Kehl per affrontare la situazione di mercato attorno al classe '93 ed è stata presa questa decisione. Ora la palla ritorna al West Ham che non si è ancora impegnato e vuole mantenere i costi dell'operazione bassi

La posizione del West Ham

Gli Hammers sono disposti a pagare un massimo di 25 milioni di euro per ingaggiare Füllkrug e la negoziazione con il Borussia Dortmund è in corso. Nel frattempo gli inglesi avrebbero in mente di proporre all'attaccante 31enne un contratto triennale (fino al 2027) con opzione per ulteriori 12 mesi. L'accordo non è ancora stato definito, ma tutte le parti coinvolte sono fiduciose di finalizzare l'affare nei prossimi giorni.