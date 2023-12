Dalla conferenza una conferma: Kjaer non recupera per l'Atalanta. Theo ancora centrale

vedi letture

Come stanno Kjaer e Leao? Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - in programma domani a Bergamo alle 18 - il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto anche a questa domanda dando aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori: "Per Rafa Leao sarà importantissimo l'allenamento di oggi, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi due giorni, nell'allenamento del pomeriggio decideremo se portarlo a Bergamo o meno. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto".

Theo utile anche in impostazione da centrale?

"Nella fase di costruzione avere un mancino che può impostare è sì importante, ma lo ha fatto bene anche Tomori in quella posizione lì. Però è chiaro che Theo in quella posizione ci dà soluzioni diverse".