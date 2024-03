Dalla Francia: Maignan non si è allenato ieri con la Nazionale. Riposo precauzionale

vedi letture

Arrivano notizie contrastanti dalla Nazionale Francese di Didier Deschamps, impegnata in questi prossimi giorni in in gare amichevoli contro Germanie e Chile. Infatti, come riportato dal sito francese Get French Football News, Mike Maignan ha saltato l'allenamento di ieri in preparazione delle prossime partite in programma. Nonostante i leggeri timori per gli infortuni di Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté e Ousmane Dembélé, tutti e tre si sono allenati a Clairefontaine, mentre il portiere rossonero era invece assente. Le condizioni di Maignan, come riportato anche dal nostro sito, non destavano molta preoccupazione al termine della vittoria per 3-1 sull'Hellas Verona domenica.

Da qui però, la scelta conservativa del tecnico francese Deschamps di lasciare a riposo il numero 16 rossonero. Nel caso in cui Maignan dovesse riposare nuovamente e non allenarsi ancora, la gerarchia in porta cambierebbe con la convocazione di Brice Samba dell’RC Lens e Alphonse Areola del West Ham.