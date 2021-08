Dalla Francia - Messi al PSG, martedì presentazione alla Tour Eiffel

Per l'ufficialità di Lionel Messi al PSG mancano solo pochi dettagli, ma secondo Le Parisien il club francese avrebbe già comunicato alla rosa e ai dipendenti l'arrivo in porto della trattativa. Leo, che guadagnerà tra i 35 e i 40 milioni l'anno, dovrebbe essere presentato tra martedì e mercoledì in grande stile, alla Tour Eiffel, proprio come accadde con Neymar. Messi dovrebbe svolgere le visite mediche nell'ospedale della periferia parigina di Neully, per poi alloggiare in un hotel di lusso della Ville Lumiere. Le Parisien, inoltre, "calcola" anche la possibile prima volta di Messi in maglia PSG: il 12 settembre, al Parco dei Principi contro il Clermont.