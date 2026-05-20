Dalla Germania: niente mondiale per Fullkrug? La decisione del ct Nagelsmann

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L'esperienza di Niclas Fullkrug in rossonero potrebbe finire già tra qualche settimana, così come le sue speranze di giocare con la Germania al mondiale

Dalla Germania la notizia che sembravamo un po' aspettare tutti: il ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann non sarebbe intenzionato a convocare, in vista degli imminenti mondiali di calcio in programma questa estate in USA, Niclas Fullkrug, attuale (ancora per poco) attaccante in forza al Milan. Il rendimento del tedesco ex West Ham non ha mai convinto, complice la difficile condizione fisica e atletica con la quale il centravanti tedesco è arrivato a Milano a gennaio. Pochi gol (solo uno contro il Lecce) e pochissimi spiragli di luce. Pesa il rigore sbagliato contro il Pisa, e una serie di prestazioni davvero incolore.

Non era quindi l'attaccante che sarebbe davvero servito, questo lo sappiamo. Da apprezzare l'impegno e la volontà con la quale però, "Fule" Ha sempre giocato con la maglia rossonera. Così, la notizia riportata da Sky Sport De: Niclas Fullkrug sempre verso un esclusione dai prossimi mondiali, e un ritorno forse in patria in Bundesliga