Dalla Russia: Sarri ha rifiutato lo Spartak Mosca per il Milan

vedi letture

Questa mattina il noto sito russo 'Championat' ha dato spazio al futuro della panchina dello Spartak Mosca, considerato il fatto che la società moscovita al termine di questa stagione dovrebbe separarsi dal giovane allenatore spagnolo Guillermo Abascal, non sicuro di rimanere alla guida dei biancorossi considerati i risultati ottenuti fino ad oggi.

Tanti profili nel corso di questi giorni sarebbero stati accostati alla panchina dello Spartak Mosca, che nelle scorse ore avrebbe direttamente contattato Maurizio Sarri per offrirgli il ruolo di allenatore, considerato il fatto che l'italiano è al momento senza squadra dopo l'addio alla Lazio.

Ad entrare nei dettagli della notizia è il giornalista Maxim Nikitin, secondo il quale Sarri avrebbe rifiutato la panchina della società moscovita perché potrebbe guidare il Milan a partire dalla prossima stagione. Il collega russo ha infatti detto: "L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri che non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: 'Ragazzi, in estate guiderò il Milan'. E lo Spartak è meno interessante per lui".