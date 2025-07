MN - Il temporale se ne va: riprende l'allenamento del Milan a Hong Kong

Il Milan in questi minuti ha ricominciato il suo allenamento all'Hong Kong Stadium. La sessione pomeridiana era stata interrota, come aveva riportato Gazzetta.it, da un violento temporale che si era abbattuto proprio dove la squadra di mister Allegri aveva cominciato ad allenarsi da pochissimi minuti. La squadra si è rifugiata negli spogliatoi e ha aspettato che tornasse il sereno: via libera per la ripresa dell'allenamento con Pervis Estupinan, arrivato all'orario di pranzo, che si allena per la prima volta con i compagni.

Sugli spalti dello stadio di Hong Kong, presenti anche circa 10.000 tifosi che hanno dovuto attendere un po' più del previsto prima di vedere i proprio beniamini all'opera. Domani alle ore 13.30 italiane, si giocherà la seconda amichevole asiatica per il Diavolo: test contro il Liverpool campione di Inghilterra. Il 31 luglio, infine, ultima partita della tournée contro il Perth Glory in Australia: a inizio agosto il Diavolo sarà a Milanello e potrà abbracciare Gimenez, Modric e si spera qualche altro nuovo acquisto.