Dalla Spagna, anche Allegri tra i possibili candidati alla panchina del Real Madrid

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Con l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, mercoledì sera in una partita esaltante finita per 4-3 in favore dei bavaresi. la stagione del Real Madrid è essenzialmente finita. Fuori anche dalla Copa del Rey, in Liga il Barcellona sembra ormai troppo distante da raggiungere. Si avvia così verso la conclusione una delle stagioni più negative della storia recente delle Merengues, la prima senza titoli da cinque anni a questa parte.

Dopo aver iniziato con Xabi Alonso, la panchina in corso d'opera è passata a un altro ex calciatore come Alvaro Arbeloa. Il cambio è servito a poco e il rendimento del Real è rimasto ugualmente scostante. Ecco perché Florentino Perez sta pensando a un altro passagio di mano sulla panchina del suo club, nel corso dell'estate, per cercare di far partire un nuovo ciclo. Secondo quanto riferisce il corrispondente spagnolo dell'emittente sudamericana DSports, nei tre nomi papabili per la panchina del Madrid ci sarebbe anche quello di Massimiliano Allegri, un profilo da sempre molto gradito dal Presidente dei Blancos. Gli altri due nomi sono quello di Jurgen Klopp e quello di Didier Deschamps, che lascerà la Nazionale dopo il mondiale e potrebbe ritrovare tanti francesi in rosa.